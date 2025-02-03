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Spor

Selçuk İnan: Maçın hakkı beraberlikti

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Gaziantep FK'da teknik direktör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi3 Şubat 2025 Pazartesi 22:51 - Güncelleme:
Selçuk İnan: Maçın hakkı beraberlikti
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Galatasaray, Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçın ardından konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

Selçuk İnan, "Oyuncularımı, mücadelelerinden ötürü tebrik etmek istiyorum. Bütün iyi niyetleriyle ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar. Uzun süredir içeride yenilmiyorduk, kaybetmek istemiyorduk, 1 puan için mücadele ettiler. Maça iyi başlayamadık. Belki aşırı motivasyondan belki fazla konsantrasyon, bilmiyorum sebebini. Maça iyi başlayamadık. Daha agresif başlamalıydık. Galatasaray duran top ve kornerlerden etkili oldu. Kornerden yediğimiz golle maçın neredeyse tamamını yenik durumda oynadık."

"Galatasaray'ın çok önemli oyuncuları var. Sürekli baskı yapmak kolay değil. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Elimizdeki tüm hücum oyuncularını da sahaya sürmeye çalıştım. Oyuncularım bu ışığı vermişti. Bu riski alınca Galatasaray da pozisyonlara girdi. Maçın hakkı beraberlik gibiydi. Gönül isterdi ki serimizi devam ettirelim ama olmadı. Erken değişiklik yapmak o anda, Mandouki'nin yerine giren Salem elinden geleni yaptı ama o da sakatlandı. En nihayetinde 11 kişi devam ettik maça." dedi.

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