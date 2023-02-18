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Spor

Selçuk İnan, Okan Buruk'tan Galatasaray'ın yıldızını istedi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın, Galatasaray'ın hocası Okan Buruk ile görüşerek Yusuf Demir'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Takvim18 Şubat 2023 Cumartesi 09:48 - Güncelleme:
Selçuk İnan, Okan Buruk'tan Galatasaray'ın yıldızını istedi
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Galatasaray sezon başında Avusturya'nın Rapid Wien takımından gurbetçi futbolcu Yusuf Demir'i 6 milyon avro (120 milyon TL) ödeyerek kadrosuna katmıştı. Bir sezon önce Barcelona A takımında kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusunun gelişi yaz döneminde büyük sansasyon yaratmıştı. Hatta Rapid Wien taraftarları yönetime ateş püskürmüştü. Ancak Yusuf beklentileri bir türlü karşılayamadı.

SAKATLIKLARDAN ÇOK ÇEKTİ

Bu sezon Galatasaray'da 5'i lig, 1'i kupa maçı olmak üzere sadece 6 maçta forma giyen Yusuf, 11 karşılaşmada farklı sakatlıkları nedeniyle kadroya giremedi. Yusuf, 3 maçta ise kulübede olmasına rağmen şans bulamadı.

SELÇUK İNAN'A GÜVENİLİYOR

Galatasaray'ın eski kaptanı Selçuk İnan, bir süre önce Kasımpaşa'nın başına geçmiş ve ilk teknik direktörlük deneyimini elde etmişti. Teknik Direktör Okan Buruk ile görüşen Selçuk İnan'ın, Yusuf Demir'i 6 aylığına kiralık istediği öğrenildi. Hem yönetimin hem de teknik heyetin Selçuk hocaya güvendiği ve Yusuf'un maç oynama sayısını artırmak istediği öğrenildi.

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