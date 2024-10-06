Selçuk İnan: Oyuncularımı tebrik ederim

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Selçuk İnan "Beşiktaş'a Avrupa'da başarılar dilerim. Yorgun geldiler, çok iyi bir takıma karşı puan aldık. Maçı kazanmak için oynadık. İki takım da fazlasıyla mücadele etti. Oyuncularımı tebrik ederim. Yeni takımız, her maç gelişiyoruz. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor. Çok önemli pozisyonlar yakaladı. Fazlasıyla pozisyona girdik, üzüldüm. En azından 1 puanı almak Beşiktaş'a karşı... Benim için önemliydi." dedi.

Milli aradan sonra daha iyi olacaklarını söyleyen Selçuk İnan "Lig çok uzun bir maraton, henüz başındayız. Zor bir fikstürden geçtik. Allah'ın izniyle buradan geçtik, yukarılara doğru tırmanacağız." ifadelerini kullandı.