İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2024 Pazar / 3 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2452
  • EURO
    37,6376
  • ALTIN
    2921.55
  • BIST100
    9109.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Selçuk İnan: Oyuncularımı tebrik ederim
Spor

Selçuk İnan: Oyuncularımı tebrik ederim

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

6 Ekim 2024 Pazar 22:34 - Güncelleme:
Selçuk İnan: Oyuncularımı tebrik ederim
ABONE OL

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Selçuk İnan "Beşiktaş'a Avrupa'da başarılar dilerim. Yorgun geldiler, çok iyi bir takıma karşı puan aldık. Maçı kazanmak için oynadık. İki takım da fazlasıyla mücadele etti. Oyuncularımı tebrik ederim. Yeni takımız, her maç gelişiyoruz. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor. Çok önemli pozisyonlar yakaladı. Fazlasıyla pozisyona girdik, üzüldüm. En azından 1 puanı almak Beşiktaş'a karşı... Benim için önemliydi." dedi.

Milli aradan sonra daha iyi olacaklarını söyleyen Selçuk İnan "Lig çok uzun bir maraton, henüz başındayız. Zor bir fikstürden geçtik. Allah'ın izniyle buradan geçtik, yukarılara doğru tırmanacağız." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.