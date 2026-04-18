Selçuk İnan: Penaltı pozisyonunu izlemedim

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor sahasında Göztepe ile uzatma dakikasında penaltıdan attığı golle 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İnan, "Bu 3. maçımız. Başakşehir, Galatasaray ve bu maç. Sözlerime oyuncularımızı kutlayarak başlamak istiyorum. Tebriği fazlasıyla hak ettiler. Çok zor 3 maça çıktık. Onların gösterdiği performans ve gelecek adına bize fazlasıyla umut vermeleri için çok mutluyum. Biraz da üzgünüm çünkü 3 maçı da kazanmayı hak ettik, olmadı. Bugünün özelinde Göztepe ligin en dirençli ve güçlü takımlarından biri. Top rakipteyken ve bizdeyken ne çalıştıysak oyuncularımız yansıttı. Galibiyeti hak eden taraftık. Son dakikada da olsa 1 puan aldığımız için kötüsünün iyisi diye de mutlu olduk. Ama futbol böyle güzel" dedi.

"GÖZTEPE'NİN NASIL OYNAYACAĞINI BİLİYORDUK, ONLAR BİZİ BÖYLE BEKLEMİYORDU"

Çok fazla pozisyon ürettiklerinin hatırlatılmasının ardından "Bugün Kocaelispor mu çok iyiydi yoksa Göztepe mi kötüydü?" sorusuna Selçuk İnan, "Bütün takımlar hazırlanıyor. Teknik ekiplerin ve oyuncuların emeklerini hiçe saymak oluyor. Dolayısıyla o söyleme katılmıyorum. Göztepe güçlü takım. Biz de ofansif olarak bugüne kadar üstün performans göstermemiş olabiliriz. Göztepe'nin nasıl oynayacağını ve güçlü taraflarını biliyorduk. Farklı şeyler denedik, farklı formasyonumuz vardı, oyuncularımızın yerlerini değiştirdik ve sonucunu aldık. Dolayısıyla onların beklemediği bir şeydi ama biz düşündük ve düşüncemizi doğru uyguladık. Bunun karşılığını en azından oyun ve pozisyon olarak aldık" şeklinde konuştu.

"RAKİBİN EKSİKLERİNE VE OYUNCULARIMIN ÖZELLİKLERİNE BAKIYORUM"

Takımın golcülerinin olmadığı, forvetsiz başlangıç ve farklı oyuncu seçimlerinin oluşturduğu riskle ilgili olarak soruya ise İnan, "Siz dışarıdan oyunu tabii ki farklı yorumluyorsunuz. Siz düşünüyorsunuz ama ben çok riskli mi, değil mi diye karar almıyorum. Kafamda maçı oynuyorum, ekibimle paylaşıyorum. Oyuncularımın özelliklerine ve rakibin eksiklerine bakarak karar veriyorum. Dan bundan önce de forvet pozisyonunda çok oynadı. Orada hızlı ve dripling yapan oyuncu lehimize olacaktı. Jo'yu kenarda kullanmak ve Göztepe savunmasını genişletmek başlıca prensiplerimizdendi. 10 numara oynama özelliği de vardı. Kanattan onu üçüncü orta saha olarak kullanmak, Tayfur'u arkaya koşturmak gibi bir sürü şey çalıştık. Biz bir şeyler düşünüyoruz. Daha önemlisi rakibi çalışıyoruz. Daha da önemlisi oyuncularımıza aktarıyoruz. Doğru şekilde aktardığım için mutluyum. İyi dinlediler, yardım ettiler ve sahaya yansıttılar. O yüzden benim için risk değildi" diye konuştu.

"PENALTI POZİSYONUNU İZLEMEDİM"

Penaltı pozisyonuyla ilgili olarak Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Penaltı pozisyonunu izlemedim. İçeride mi, dışarda mı bakmadım bile. Ne söylersem yanıltırım" ifadelerini kullandı. Hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini de belirten İnan, "Canları sağ olsun. Şunu belirtmeden geçemeyeceğim; sıralamadan ve insanların düşüncelerinden bağımsız, sahada takımımızın kazanması için teknik direktör olarak mücadele veriyoruz. Her gün çalışıyoruz. Emek veriyoruz. Karşılığında kazanmak için hakaret etmeden, saygısızlık etmeden isyan ediyoruz. Hakemler de biraz daha bizim tarafımızdan bakabilmeli, bizi anlayabilmeli ve biraz daha dikkatli olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

"SERHAT OYNAMAYA DEVAM EDECEK"

3 maçtır görev yapan genç kaleci Serhat'ın başarılı performansı için Selçuk İnan, "Yeni oynayan oyuncuları sürekli öven ya da yukarı çeken şeyler söylemekten kaçınıyorum. Hepimiz bu şekilde oynamaya başladık. Serhat sadece iyi olduğunda değil, bir gün hatalar yaptığında da desteklememiz lazım. Onun çok iyi kaleci olacağını biliyorum. Çok yetenekli, potansiyel fazlasıyla mevcut. Çok çalışıyor, emek veriyor ve karşılığını da alıyor. Sadece Serhat özelinde değil hepsi için hangi oyuncu istediğim performansı veriyorsa onunla devam ediyorum. Şu an için Serhat oynamaya devam edecek" dedi.

"MADDİ OLARAK DURUMUMUZU BİLMEDİĞİMİZ İÇİN BEKLEME MODUNDAYIZ"

Transferle ilgili bir şey söylemek istemediğini söyleyen İnan, "Şu an seçim sürecimiz de var. Limitler belli değil. Transfer yasağı mı var, belli değil. Şu an için hiçbir şey bilmiyoruz. Dolayısıyla yorum yapmak sağlıklı olmak. Amacımız alabildiğimiz kadar puan almak ve ligi olabildiğince en üst sırada bitirmek. Tesiste sahayla ilgili sıkıntımız vardı, yenileyeceğiz. Antrenman biraz sıkıntı olacak, onunla ilgili planlamamız var. Oyuncu seyrediyoruz, hangi oyuncular bize faydalı olur bakıyoruz. Maddi olarak durumumuzu bilmediğimiz için de biraz bekleme modundayız" sözlerini kaydetti.