Selçuk İnan: Şampiyon olmuş kadar sevindim

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, zorluklara rağmen Trendyol Süper Lig'de kaldıkları için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

İnan, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Pendik Stadı'nda Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını tebrik eden İnan, "Takımım son 10 haftada çok iyi mücadele etti. Saha içinde karakter koydular, şehir için ellerinden geleni yaptılar. En önemlisi de bize iyi niyetli yaklaştılar, söylediğimiz her şeyi yapmaya çalıştılar. Sağ olsunlar. O yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yapan başkanımız ile yöneticilerimize, bizi hiç yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ve büyük fedakarlıkla çalışan ekibime teşekkür ediyorum. Onlar, bu şehir ligde kalmayı hak ediyordu." diye konuştu.

"ŞAMPİYON OLMUŞ KADAR SEVİNDİM"

Çok emek verdiklerini aktaran İnan, "İşimiz kolay değildi. Bunun farkındaydık. Lakin cesaretli karar aldık, cesaretli davrandık. Çok çalıştık, emek verdik. Karşılığında da bu şekilde ligde kalmak bizi çok mutlu etti, gururlu kıldı. Bugün kazanılması, puan alması gereken bir maçtı. Oyuncularımız biraz stresliydi. Bu da gayet normaldi. En nihayetinde maçı kazanarak bitirdik. Ligi on birinci sırada tamamladık." ifadelerini kullandı.

Selçuk İnan, ligde kaldıkları için şampiyon olmuş kadar sevindiğini dile getirdi.

Antrenörlükteki 4. yılı olduğunu hatırlatan İnan, "Böyle zor bir zamanda Gaziantep FK'nin başına gelmek, o riski almak kariyerim adına çok kolay bir şey değildi. Ancak kendimi buna hazır hissediyorum. Bütün hayatım boyunca sorumluk aldım. Oynadığım bütün takımlarda en alt yaş grubundan son bıraktığım güne kadar hep kaptanlık yaptım, sorumluluk aldım. Bu konuda kendimi biraz avantajlı da görüyordum. Bu olayları, bu anlara alışkınım. Kümede kalmak belki şampiyonluk gibi değil ama inanın bugün şampiyon olmuş kadar sevindim. Oyuncuların, şehrin mutluluğunu gördüğünüzde başka bir gurur duyuyorsunuz. Zaten şampiyonluklardaki en önemli şey oynadığımız takımın taraftarlarını bu kadar mutlu görmek. Ben de bugün şampiyon olmuş gibi çok mutlu, gururlu hissediyorum. Çünkü Gaziantep'teki insanların ne kadar mutlu olduğunu, ne kadar gururlu olduğunu bugün tekrar gördüm. Bugün maçı yağmurun altında dev ekranda izlediler. Bunu şampiyonlar, şampiyonluk maçına çıkanlar yapıyor. Insanlar bunu yaptı. O yüzden de bugün ligde kalma konularının en büyük hakkıydı. Ben de bir şampiyon gibi gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.

İnan, uzun zaman formasını giydiği Galatasaray'ı şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

Süper Lig'de sezonun heyecanlı ve iyi geçtiğini aktaran genç teknik adam, "Galatasaray böyle zamanlarda, son maçlara kaldığı zaman genelde işini şansa bırakmaz. Onları da tebrik etmek istiyorum. Küme düşenlere ve şampiyonluğu kaçıranlara, 'Geçmiş olsun.' demek istiyorum. Bu sezon saha dışı olayların dışında futbolseverler için güzel, seyirci zevki yüksek ve heyecanlı bir lig oldu. İnşallah seneye de aynı şekilde böyle heyecanlı, zevkli, güzel bir lig olur." diyerek sözlerini tamamladı.