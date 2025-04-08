Selçuk İnan: Son dakikada gol yemek çok üzdü

Trendyol Süper Ligin 30. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, yedikleri son dakika golü yüzünden üzgün olduğunu söyledi.

Maça iyi başladıklarını aktaran İnan, "Göztepe'nin fiziksel olarak çok güçlü olduğunu ve uzun toplarda iyi olduğunu biliyorduk. Bunun üzerine çok çalıştık. Merkeze oynayacağımız paslara koşular önemli olacaktı. Pozisyonlara da girdik. Dengeli oyun varken ilk yarının sonlarına doğru Göztepe'nin baskısı oldu. Penaltının kaçmasından sonra ikinci yarıya da aslında iyi başladık ve golü de bulduk. Maçı 80. dakikaya kadar bir şekilde götürdük. İyi de oynadık. Özellikle kaptığımız toplardan sonra pozisyonlar da bulduk ama final vuruşlarını yapamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Son 10 dakikada kazandıkları topları doğru değerlendiremediklerini ve savunmaya çekildiklerini vurgulayan İnan, "En nihayetinde son dakikalarda yediğimiz golle maç berabere bitti. Son dakikada yediğimiz gol beni üzdü ama yine de oyuncularımı tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.