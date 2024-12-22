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Spor

Selçuk İnan: Sonuç farklı olabilirdi

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan maç sonu açıklamalarda bulundu.

AA22 Aralık 2024 Pazar 16:30 - Güncelleme:
Selçuk İnan: Sonuç farklı olabilirdi
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenen Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutladı.

Kent için anlamlı günde galibiyet aldıkları için ayrıca mutlu olduğunu vurgulayan İnan, "Antalyaspor son bir kaç haftadır iyi oynayan ve istediği sonuçları alan bir takım. Özgüveni yüksek, fırsatlar bulan ve önemli oyunculara sahip bir takım. Biz de hafta içi bu maça iyi hazırlandık. Oyuncularım bu maçı kazanmayı gerçekten çok istedi. Uzun süre önde baskı yaptılar ve netice aldılar. Final paslarında daha dikkatli olsaydık sonuç farklı olabilirdi. Oyuncularım adına çok mutlu ve gururluyum çünkü çok iyi mücadele ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

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