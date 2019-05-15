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Selçuk İnan: Tahtada Diagne yazıyordu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

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Selçuk İnan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kazandığı kupalara değinen Selçuk, "Çok mutluyum. 8. yılım 12. kupa. Önemli bir iş çıkardığımı düşünüyorum. 3 gün sonra önemli bir maçımız var yine inşallah bu seneyi çifte kupa ile tamamlarız. Her yere gelen, fedakar, vefakar taraftarımıza armağan olsun" açıklamasını yaptı

Geriye düşüp maçı bırakmamaları hakkında, "Hocamızın söylediği bir şey var maçı bırakmamız gerektiğini söylüyor bu kafamıza yerleşti. Herkes elinden geleni yapıyor geriden gelip kazanmak daha da mutlu ediyor" sözlerini kullandı

TAHTADA DIAGNE YAZIYORDU

Diagne'nin kaçırdığı penaltı konusunda Selçuk, "Herkes penaltıyı neden Selçuk kullanmadı diyebilir ama hoca isim yazıyor. Tahtada Diagne yazıyordu ve o kullandı. Ben olduğumda zaten kullanıyorum. Hoca istersen kullan dedi ama tahtada Diagne yazıyordu. Diagne kendini iyi hissediyordu. Önemli değil gol olsun yeter" açıklamasını yaptı

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