Selçuk İnan yenilgiyle başladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Ümraniyespor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 59. dakikada penaltıdan Mrsic ve 86. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti. Kasımpaşa'nın mücadeledeki tek golü ise 88. dakikada Yunus Mallı'dan geldi.

SELÇUK İNAN İLK MAÇINDA ELENDİ

Kasım ayında Kasımpaşa'nın başına geçen Selçuk İnan, teknik adamlık kariyerinin ilk maçında HangiKredi Ümraniyespor'a mağlup oldu.

İnan, teknik adamlık kariyerindeki ilk karşılaşmasında rakibine 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hadergjonaj'ın sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

58. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Metehan düzeltip sert bir şut çekti ancak Graovac bu pozisyonda topu elle engelledi ve Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Mrsic topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1

71. dakikada Koita'ın pasında vücut çalımıyla rakibinden sıyrılan Yunus Mallı kaleciyle karşı karşıya kaldı. Müsait pozisyondaki bu futbolcu, çok kötü bir vuruşla yakın mesafeden topu yandan dışarı yolladı.

86. dakikada sağdan ceza sahasın giren Gheorghe yerden kale sahası içine gönderdi. Donk'tan seken top, kaleci Ertuğrul'u kontrpiyede bırakırken, Metehan tamamlayarak topu filelere gönderdi. 2-0

88. dakikada orta sahadan atılan derin topta savunmanın arkasına hareketlenen Yunus Mallı karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden bir vuruşla topu filelere göndermeyi başardı. 2-1

89. dakikada Graovac'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Donk topu göğsüyle indirdi. Ali Sühan Demirel, sol çaprazdan önünde kalan topa sert vurdu ancak meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve HangiKredi Ümraniyespor maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Palabıyık, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Donk, Petretta (Dk. 82 Ali Sühan Demirel), Fall, Tirpan, Celina (Dk. 61 Yunus Mallı), Ahmet Emin Engin (Dk. 61 Ben Ouanes), Hajradinovic (Dk. 82 Eysseric), Bahoken (Dk. 67 Koita)

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Gheorghe, Mustafa Eser, Allyson (Dk. 46 Sackey), Lenjani (Dk. 85 Onur Atasayar), Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak (Dk. 73 Serkan Göksu), Onur Ayık (Dk. 71 Geraldo), Mrsic, Metehan Mimaroğlu, Bettaieb (Dk. 70 Umut Nayir)

Goller: Dk. 59 Mrsic (Penaltıdan), Dk. 86 Metehan Mimaroğlu (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 88 Yunus Mallı (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 58 Graovac, Dk. 81 Petretta (Kasımpaşa), Dk. 87 Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor)