Spor

Selçuk İnan: Zor bir deplasmanda kazandık

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenen Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

18 Ekim 2025 Cumartesi 18:59
Selçuk İnan: Zor bir deplasmanda kazandık
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenen Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Selçuk İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya eksik kadroyla çıktıklarını dile getiren İnan, şunları kaydetti:

"Çok iyi bir milli takım arası geçirdiğimizi söyledim. Bu maça iyi hazırlandık. Oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler ve istediklerimizi neredeyse eksiksiz yerine getirdiler. Böylesine zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı 3 golle kazanmak beni çok mutlu etti. Bugünkü diziliş milli takımdaki oyuncuların olmayışı ve sakatlarla ilgili değildi. Konyaspor'a göre hazırlanmıştık. Elimizdeki oyuncular buna uygun oyunculardı. En azından düşündüklerimizi de sahaya yansıttıkları için mutlu oldum. Maçı kazanmak için bir strateji belirledik."

