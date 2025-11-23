Selçuk İnan: Zor bir maç olacağını biliyorduk

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Göztepe karşılaşmasının ardından kazanmaya yakın taraf olduklarını ifade ederek, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Göztepe gerçekten güçlü bir takım. Burası çok zor bir deplasman" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olacağını bildiklerini söyleyen İnan, "Göztepe gerçekten güçlü bir takım. Burası çok zor bir deplasman. Oyuncularımız da bunu biliyor. Buna göre hazırlandık. Ama oyuncularım gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Bugün kazanmaya daha yakın taraf bizdik diyebilirim. Neredeyse bütün istatistiklerde böylesi bir deplasmanda çok kolay değil. O yüzden oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Kazanamadık ama bir puan kazandık diyebilirim. Mücadeleden ötürü oyuncularımla gurur duyuyorum" diye konuştu.

"OYUNCULARIMIZI HAZIR TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Oyuncularını çok iyi tanıdığını söyleyen İnan, "Ahmet Oğuz maçta hangi pozisyonda oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapıyor. Çok iyi bir maç çıkaracağını düşünüyordum. Ona yardım etmeye çalışıyorum. Birçok oyuncumuzun bu maçta iyi performans vereceğini hayal ediyordum. Çünkü Göztepe'ye çok çalışıyorum. Rakiplerimizi çok seyrediyorum. İyi bir analiz ekibimiz var. Her maça farklı şekilde hazırlanıyoruz. Farklı stratejiler uygulamaya çalışıyoruz. Ama bunları düşünürken de elimizdeki bütün oyuncuları da hazır tutmaya çalışıyoruz. Bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum çünkü oyuncularımız sizin de söylediğiniz gibi geçen hafta çok önemli bir galibiyet aldı. Bu maçta da eksiklerimiz vardı. Onlara doğru bir şekilde anlatmaya çalışıyorum bunu. Çünkü gerçekten biz bir takımız. Herkes çalışıyor. Herkes mücadele ediyor. Herkes formayı hak ediyor. Ama en nihayetinde karar verici biziz. Ben takıma yardım etmeye çalışıyorum. Tabii ki bireysel bütün oyuncuların yanında olmaya çalışıyorum. Onların gelişimine çok fazla zaman harcıyorum. Sahaya doğru stratejiyle maça çıkmak o da bizim işimiz. Serdar Dursun'un önemli bir sakatlığı bulunmuyor gibi yarın netlik kazanacak" ifadelerini kullandı.