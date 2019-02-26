Selçuk İnan'a teşekkür! 'Sana her zaman ihtiyacımız var'

Galatasaray'ın 90+4'te Akhisar'a attığı golün ardından sarı-kırmızılı takımda büyük bir sevinç yaşandı. Golden sonra saha kenarında yardımcılarıyla beraber büyük bir mutluluk yaşayan Fatih Terim'in soyunm odasında futbolcularını tek tek tebrik etti.

Sadece iki antrenmanla Akhisar karşısına çıkan ve yorucu bir yolculuktan gelen sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim, soyunma odasında önce Emre Akbaba ile görüştü ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan futbolcusuna moral verdi. Emre Akbaba'nın ardından Selçuk İnan'a performansından dolayı teşekkür eden Terim, "Sana her zaman ihtiyacımız var, profesyonelliğine güveniyoruz, bu ciddiyet ve özveri ile devam etmeni istiyorum" dedi.

Karşılaşmanın ardından futbolculara da toplu bir konuşma yapan Terim, "Akhisar karşısındaki mücadeleci futbolunuzdan dolayı herbirinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bazen iyi oynarken de puanlar kaybedeceğiz, kötü oynarken de kazanacağız. Kostas'ın attığı gol sadece üç puandan daha fazlasını getireceğini önümüzdeki haftalarda hep beraber göreceğiz, son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde kalacağımızdan bir an bile şüpheduymuyorum" ifadelerini kullandı.

EMRE AKBABA DAHA İYİ OLACAK

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Emre Akbaba, 149 gün sonra bir maçta ilk 11'de forma giydi. Emre Akbaba, ilk 45 dakikada 26 kez topla buluştu. 15 pas veren 26 yaşındaki oyuncu, bu paslarda %80 isabet yakaladı. Milli orta saha, girdiği 5 ikili mücadelenin de yalnızca 1'ini kazanabildi. 4 kez orta yapan Emre Akbaba, bunlarda 1 isabet sağlayabildi.

(Sporx)