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Spor

Selçuk İnan'dan Fernando Muslera açıklaması

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da yardımcı antrenör Selçuk İnan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

13 Aralık 2021 Pazartesi 20:56 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 20:56
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Galatasaray yardımcı antreönrlerinden Selçuk İnan, Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Christian Luyindama ile çarpışan ve oyundan çıkan Fernando Muslera hakkındaki soruyu yanıtlayan Selçuk İnan "Fernando Muslera'nın durumunu henüz bilmiyoruz, yarın öğreneceğiz. Ciddi gibi görünüyor." dedi.

Hakem kararlarına tepki gösteren Selçuk İnan "Sivasspor'a pozisyon vermedik ama pozisyona da giremedik. Pozisyondan önemli şeyler var. Necati hoca, ben, Fatih Hoca kaç kez söyledik... %100 penaltı var, hakem ise 'Böyle gördüm' dedi. Takdir haklarını Galatasaray'ın lehine kullanmıyorlar. VAR'dan da çağırmıyorlar. Dışarıda taraftarlar kızgın. Neden Galatasaray'a böyle davranıyorlar? Galatasaray, Türkiye'nin en önemli kulübü. Nasıl bununla başa çıkacağız, bilmiyorum. Hakem kararları rutin haline geldi, yanlış kararlar bize büyük daber vurdu." ifadelerini kullandı.

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