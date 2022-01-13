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Spor

Selçuk İnan'dan Galatasaray'a veda

Galatasaray'da yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılık görevini yapan Selçuk İnan, sarı-kırmızılı takıma veda etti.

13 Ocak 2022 Perşembe 22:08 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 22:08
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Fatih Terim'in yardımcılık görevini yürüten Selçuk İnan, Galatasaray'a veda ettiğini açıkladı.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2011 yılında kapısından futbolcu olarak girdiğim büyük Galatasaray camiasında, sarı kırmızı forma ile kazandığım ve gurur duyduğum sayısız zaferlerin, kupaların ve şampiyonlukların ardından futbol kariyerimi kaptan olarak bitirdim. Bir futbolcunun hayatında sahada yaşayabileceği en güzel anlara, sevinçlere, heyecanlara hem hizmet hem de şahitlik ettim. Antrenörlük görevini de futbolculuk döneminde olduğu gibi ayni istekle, çok çalışarak, öğrenerek, öğrendiklerini aktararak, gelişmeye ve geliştirmeye odaklı bir şekilde yapmaya çalıştım. Verilen her göreve de layık olmak için elimden geleni yaptım. Bu camiada bana sunulan her fırsat ve katabildiğim her değerin, her zaman kıymetini bildim. Bu sürede yanımda olan, birlikte mücadele ettiğim, yol arkadaşlığı yaptığımız herkese, desteğini her zaman hissettiğim taraftarlarımıza müteşekkirim. Teşekkürün en büyüğünü de beni iyi bir teknik direktör olacağıma inandırıp teşvik eden, bilgisini ve tecrübesini hiç esirgemeyen Fatih hocama ve desteğini, duasını eksik etmeyen aileme etmek isterim. Sonsuz sevgi ve şükranlarımla." ifadelerini kullandı.

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