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Spor

Selçuk İnan'dan ilk 11'e 5 yeni isim

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, son oynadıkları İstanbulspor maçının 11'ine göre Corendon Alanyaspor karşısında 5 değişiklik ile sahaya çıktı.

IHA4 Ocak 2023 Çarşamba 17:33 - Güncelleme:
Selçuk İnan'dan ilk 11'e 5 yeni isim
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Alanyaspor'u konuk ediyor. Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, son oynadıkları İstanbulspor karşılaşmasının 11'ine göre Alanyaspor müsabakasında 5 değişikliğe gitti. Selçuk İnan; Bruma, Petretta, Mickeal Tirpan, Bersant Celina ve Koita'nın yerine Ryan Donk, Yasin, Aytaç Kara, Hajradinovic ve Ahmet Engin'e görev verdi.

Kasımpaşa, Alanyaspor maçına şu 11 ile başladı:

"Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Ryan Donk, Yasin Özcan, Hajradinovic, Aytaç Kara, Valentin Eysseric, Ahmet Engin, Ben Ouanes ve Mamadou Fall"

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