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Spor

Selçuk İnan'dan ilk mesaj: Var gücümüzle çalışacağız

Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü olan Selçuk İnan imzanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

IHA8 Mart 2024 Cuma 16:36 - Güncelleme:
Selçuk İnan'dan ilk mesaj: Var gücümüzle çalışacağız
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1.5 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra ilk mesajını sosyal medya hesabından verdi. İnan, "Sorumluluğumuzun farkındayız, sizleri mutlu edebilmek için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Selçuk İnan ile 1.5 yıllık mukavele imzaladı. İmza sonrası ilk açıklamalarını sosyal medya hesabı üzerinden yapan İnan, "Ülkemizin mücadele simgesi şehri olan Gaziantep'in kıymetli takımı Gaziantep FK ile anlaşmaya vardık. Bu görevi bana layık gören herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sorumluluğumuzun farkındayız, sizleri mutlu edebilmek için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

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