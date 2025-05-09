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Spor

Selçuk İnan'dan istifa sinyali!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Alanyaspor maçının ardından istifa sinyali verdi. İnan, 'Başkanımızla görüşeceğim. Ligde kaldığımızı düşünüyorum. Görevimizi tamamladım' dedi.

Haber Merkezi9 Mayıs 2025 Cuma 22:33 - Güncelleme:
Selçuk İnan'dan istifa sinyali!
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Alanyaspor maçının ardından konuştu.

Gaziantep FK tribünleri, Alanyaspor maçında Selçuk İnan'a tepki gösterdi. İnan, maçın ardından yaptığı açıklamada veda sinyali verdi.

Selçuk İnan, "Sevginin bittiği yerde bazen umutlar yeşermiyor, öyle hissediyorum. Başkanımızla görüşeceğim. Ligde kaldığımızı düşünüyorum. Görevimizi tamamladım. Başkanımızla görüştüğümde bunu paylaşacağım. Bu camia, şehir her şeyin en iyisini hak ediyor. Yarın gerekli şeyleri söyleriz." dedi.

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