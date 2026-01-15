Selçuk İnan'dan transfer açıklaması

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, ligde bu hafta oynayacakları Trabzonspor maçını doğru oyun ve planla kazanabileceklerini söyledi. Bordo-mavililerin Arnavut futbolcusu Ernest Muçi'nin iyi oyuncu olduğunu da belirten İnan, "İyi oyuncu ama ona gol attırmayacağız. Oyuncularıma güveniyorum" dedi. Selçuk İnan, devam eden transfer süreciyle ilgili olarak ise, "Şu an transfer yapmak zor gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor, pazar günü saat 17.00'de Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarına tesislerinde başlayan Körfez ekibinde Teknik Direktör Selçuk İnan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kamp sürecinden, transfere, bahis soruşturmasından, bireysel performanslara ve ikinci yarı hedeflerine kadar tüm soruları yanıtlayan İnan mevcut kadroyla en iyisini yapmak için çok çalıştıklarını ifade etti.

"KAMPIN İLK BÖLÜMÜNE 4-5 OYUNCUMUZ KATILAMADI"

Kamp dönemini ikiye bölerek değerlendiren İnan, tesislerdeki ilk 5 günlük etabın sporcuların hastalanmaları nedeniyle verimsiz geçtiğini ancak Antalya kampında çok çalıştıklarını vurguladı. Selçuk İnan, "Kampın ilk ayağı bizim için sağlık açısından çok da iyi geçmedi. Salgından 7-8 oyuncumuz hastalandı ve bir antrenmanı da iptal ettik. Oyuncularımızın birkaçı 4-5 antrenman kaçırdı. Sakatlığı olan oyuncularımız vardı; Serdar, Massadio, Show, Daniel ve Botond. Onlar kampın ilk bölümünde yer alamadı. İkinci bölümünün son birkaç gününde bizimle beraber oldular. Bildiğiniz gibi aradan bir de kupa maçı da geçti. Kampın ikinci ayağı bizim için iyi geçti; fiziksel ve sağlık olarak. Şimdi Trabzonspor maçında belki Show aramızda olmayacak. Onun dışında eksiksiz çalışmalara başladık" dedi.

"GEÇİŞLERDEN VERDİĞİMİZ POZİSYONLAR BİZİ HIRPALADI, DEMEK Kİ MENTAL OLARAK İYİ HAZIRLANAMAMIŞIZ"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile oynadıkları maçla ilgili Selçuk İnan, "Kupa ilerlemek istediğimiz bir alan. İlk maçı da kazanmıştık. Gaziantep FK maçını da kazansaydık büyük bir avantaj olacaktı. Lakin bunu gerçekleştiremedik. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Rakip 10 kişi kalmasına rağmen daha fazla pozisyon üretmeliydik ve maçı kazanmalıydık. Ama geçişlerde vermiş olduğumuz pozisyonlar bizi biraz hırpaladı, bizi biraz üzdü. Tabii ki maçın geneline baktığınızda, sahanın içi bizim için ne kadar önemliyse, hazırlanış da bir o kadar önemli. 10 günlük bir kamp döneminden sonra maça gittik. Oyuncularımız ve teknik ekip olarak biz belli ki mental olarak maça iyi hazırlanamamışız. Ben öyle değerlendiriyorum, oyuncularımla da bunu paylaştım. Her maç benim için çok değerli, çok önemli. Her ne kadar bu söylemler kendi tarzım olmasa da, kupa maçlarının konsantresi, zamanı bazen bu tür konsantre eksikliğine neden olabiliyor. Biz de bunu yaşadık. İnşallah bu bizim için bir ders olur, bir daha da tekrarlanmaz" şeklinde konuştu.

"NE OLURSA OLSUN DAHA ÜST PERFORMANS ORTAYA KOYMALIYDIK"

Mağlubiyetle sonuçlanan kupa maçının ardından basın toplantısında soru almayan yeşil-siyahlıların teknik direktörü, basın mensuplarının o müsabakaya dair sorularını da yanıtladı. Selçuk İnan, "Hocalar için bu tür aralar, bu tür dönemler gerçekten biraz can sıkıyor. Çünkü bayramlarda, Noelde, yılbaşı tatillerinde program yapmak, oyunculara vermiş olduğunuz izin günlerinden sonra tekrar onları toplamanız, bir kamp dönemi oluşturmanız kolay olmuyor. Bunun içinde Türkiye Kupası gibi resmi maç da varsa bunların hepsini organize etmek çok kolay olmuyor. 10 günlük kamptan sonra maç oynamak benim de çok tasvip etmediğim bir şey. En azından fiziksel olarak oyuncularımızı dinlendirdik. O izinleri verdik ama mental olarak bazen hazırlanamayabiliyorsunuz. O bizi zorluyor. Bunlar bahane değil. Bütün takımların, hocaların belki de azıcık da olsa şikayet edeceği bir durum. Ama bu mağlubiyet ya da bu hazırlanamayış sadece bununla bağdaştırılamaz. Ne olursa olsun daha üst bir performans ortaya koymalıydık" değerlendirmesinde bulundu.

"GÜÇLÜ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ, RAKİBİN ARTILARINI VE GÜÇLÜ TARAFLARINI BİLİYORUZ"

Ligin ikinci yarısının başlaması ve hafta sonu oynayacakları Trabzonspor maçı hakkında da konuşan genç teknik adam, "Lig başlıyor. Dolayısıyla çok heyecanlıyız. Kendi taraftarımızın önünde oynayacağız, özledik. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Her ne kadar son dönemlerde formda olmasa da, öyle gözükse de ligin en önemli takımlarından biri, kadro kalitesi üst takım. Ama dediğim gibi biz rakibin artılarını, güçlü olduğu tarafları biliyoruz, analiz ediyoruz. Ama aynı zamanda takımımıza da güveniyorum. Bugüne kadar yaptığımız gibi doğru bir planla, doğru bir oyunla rakip kadar mücadele ettiğimiz, koştuğumuz bir maç oynarsak inşallah yine buradan kazanarak çıkarız" dedi.

"MUÇİ İYİ OYUNCU AMA ONA BU MAÇTA GOL ATTIRMAYACAĞIZ"

Bordo-mavililerin Arnavut futbolcusu Ernest Muçi ile ilgili sorulan soruya Selçuk İnan, "Tespit ettiğimiz belli başlı oyuncular var. Yetenekli oyuncular; Muçi, Zubkov ya da kim oynayacaksa. Önemli oyuncuları var. Tabii ki bunlara önlem alacağız. Belki bireysel çok fazla düşünmeyeceğiz ama takım olarak bir duruşla, bir oyunla önlem alacağız. Muçi iyi bir oyuncu. Ama biz kendimize bakıyoruz. İnşallah ona bu maçta gol attırmayacağız" şeklinde konuştu.

"İLK 7 HAFTADAKİ GİBİ DEĞİLİZ, İNŞALLAH DAHA FAZLA PUAN TOPLARIZ"

Trendyol Süper Lig'in ilk 7 haftasındaki yaşadıkları süreçle aynı durumda olmadıkları vurgulayan İnan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu açık yürekle söyleyebilirim. İlk yarıda birçok transfer 4 ve 5. haftada geldi. Fiziksel olarak çok eksik oyuncumuz vardı. Onları hazırlamak zordu. Birçok böyle problemlerimiz vardı ama şimdi bu problemlerimiz yok. Bir oyun anlayışımız, bir oyun şeklimiz var. Oyuncularımız son 8-9 haftada 1 mağlubiyetle geldiler buraya. Dolayısıyla da ilk yedi haftadaki gibi değiliz. Amacımız her oynadığımız maçta 3 puansa 3 puan alabilmek, alamıyorsak da maçı kaybetmemek. Yine bu bir şekilde olacak. İnşallah daha fazla puan toplarız."

"PFDK KARARINI BEKLİYORUZ"

Bahis soruşturması kapsamında teknik ekipten bir ismin de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesiyle ilgili olarak kararı beklediklerini belirten yeşil-siyahlıların teknik adamı, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bununla ilgili cezalar neyse açıklıyor. Kim oynamışsa ve eğer bu bir suçsa herkes cezasını çekiyor. O yüzden de bekliyoruz. Bakalım karar ne olacak. Onun dışında çok fazla bir bilgimiz yok, bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

"TRANSFER YAPMAK ŞU AN ZOR GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Transfer süreciyle ilgili olarak umutlu konuşmayan Selçuk İnan, "Hocalar biraz daha güçlenmek için kadronun geniş olmasını ister. 2-3 oyuncu ihtiyacımız var. Başkanımız bununla ilgili gerçekten çok çalışıyor, emek sarf ediyor. Yazdan itibaren çok fazla emek veren insanlar var. Bunları hep böyle dile getiriyorum. Hep onlara teşekkür ediyorum. Başta belediye başkanımız olmak üzere her türlü desteği veriyor. Ama şu anda da, en azından benim bildiğim kadarıyla bir cezamız var, sıkıntılarımız var. Dolayısıyla da transfer yapmak zor gibi gözüküyor. Hayatımda hiç şikayet etmedim. İsteklerimiz tabii ki hepimizin olabilir. Herkes iyi oyuncuları burada görmek ister ama şu anda sıkıntılarımızdan dolayı böyle bir şey söz konusu değil gibi. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Kendi oyuncularımızı yukarı çekmeye devam edeceğiz. Böyle yaptım, böyle yapmaya da devam edeceğiz. İyi oyuncularımız var. Onlara güveniyorum. Hiç transfer yapmasak bile inşallah bu ligi sonunda çok güzel yerlerde bitireceğiz. İç transferde de sıkıntımız var, yapamıyoruz. Limit olarak da sıkıntılarımız var. Başkanımız ve yöneticilerimiz net bilgileri paylaşırlar. Bizim şu anda işimiz, çok önemli bir maçımız var. Hazırlanmak için az zamanımız var. O yüzden konsantremiz şu an Trabzon maçına" diye konuştu.