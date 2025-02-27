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Spor

Selçuk İnan'dan yabancı hakem açıklaması: Bu soruyu bize sormanız yersiz

Gaziantep FK, teknik direktörü Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası B grubu son maçında sahalarında Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi27 Şubat 2025 Perşembe 18:56 - Güncelleme:
Selçuk İnan'dan yabancı hakem açıklaması: Bu soruyu bize sormanız yersiz
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Gaziantep FK, teknik direktörü Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası B grubu son maçında sahalarında Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren İnan, "Önemli amaçlarımdan biri, oynamayan oyuncuları görmek ve hazırlamaktı. Çok zor maçlarımız geliyor, çok zor periyoda giriyoruz. Hedefimiz belli, gücümüzün farkındayız. Maça aslında önde baskı yaparak başlamak istedik. Ufacık bir umut dahi varsa peşinden gitmek lazım. Bunu yapmaya çalıştık. Önde baskı yapınca sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İşlerin iyi gittiğini düşünürken geçişten goller yedik. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı böyle boşluklar verirseniz bu sıkıntıları yaşamanız normal. Oyuncularım maçı bırakmadılar. Sonuna kadar devam ettiler. Goller de bulabilirdik. Güzel bir maç oldu." dedi.

40 yaşındaki çalıştırıcı "Yabancı hakem ister misiniz?" sorusuna "Bu soruyu bize sormanız yersiz. Ne de olsa ülkemizde hayatını futbola adamış bir futbol adamı olarak, benim söylediğim şeyin önemi yok. O yüzden cevaplamayacağım." cevabını vererek sözlerini noktaladı.

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