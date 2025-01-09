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Spor

Selçuk İnan'dan yabancı VAR açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 4 golle geçen Gaziantep FK'nin genç teknik direktörü Selçuk İnan kendisine yöneltilen yabancı VAR hakemi kararıyla ilgili soruyu cevapladı.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 21:46 - Güncelleme:
Selçuk İnan'dan yabancı VAR açıklaması
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 4-0 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada gurubun ilk maçında içerde oynamanın avantaj olduğunu ifade etti.

Rakibin özellikle son dönemde güçlü olduğunu anlatan İnan, "Geçen seneki süper lig kadrosunu neredeyse hiç bozmamış, oyun gücü yüksek bir takım. Dolayısıyla onlara oyun oynatmadan önde baskıyla başlamayı planladık. Bunu da fazlasıyla doğru şekilde yerine getirdik. Maçın skoru 4-0 ama ilk yarı da bu skoru yakalayabilirdik." diye konuştu.

İkinci yarıya rakibin baskılı başladığını anlatan İnan "Pozisyonlara da girdiler ama en nihayetinde yeni, dirençli oyuncuların girmesi ve doğru oyunla güzel galibiyet aldığımızı düşünüyorum." dedi.

İnan, yabancı VAR hakemiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Olumlu ya da olumsuz yorum yapmak doğru değil. Alınmış bir karar var. Ülke futboluna hizmet etmiş biri olarak başımızdaki kimse, federasyon yöneticilerinin aldığı kararlara saygı duymak gerekir. Olumlu ya da olumsuz bir görüş bildirmek istemiyorum. Ne olursa olsun federasyonun kararı her zaman olduğu gibi yine destekleyeceğiz."

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