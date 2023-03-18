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Spor

Selçuk İnan'ın Kasımpaşa hikayesi kısa sürdü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Selçuk İnan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

18 Mart 2023 Cumartesi 21:05 - Güncelleme:
Selçuk İnan'ın Kasımpaşa hikayesi kısa sürdü
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Kasımpaşa Kulübü ile teknik direktör Selçuk İnan'ın yolları ayrıldı.

Profesyonel futbol kariyerinin ardından Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı olarak antrenörlüğe başlayan Selçuk İnan, 22 Kasım 2022'de Kasımpaşa ile ilk teknik direktörlük tecrübesine başladı.

Kasımpaşa'da 12 lig maçına çıkan Selçuk İnan, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 7 kez yenilmişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Ümraniyespor'a 2-1'lik skorla yenilerek veda etmişti.

İşte Kasımpaşa'dan yapılan açıklama:

"Teknik Sorumlumuz Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Selçuk İnan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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