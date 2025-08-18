Selçuk Şahin: Bugünkü oyun beni mutlu etti

Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Maç sonu konuşan Şahin, "Maçtan önce de söyledim, kazanmak için buraya geldik. Bunu da gösterdiğimizi düşünüyorum. Cesur oynamaya çalıştık. Kazanmak istiyorduk. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Söylediklerimi fazlasıyla yapmaya çalıştılar. Son anlarda baskı yemeniz normal. Oyunu tutabilirdik orada. Panik yaparak topu Beşiktaş'a verdik. Ama genel anlamda oyun ve mücadeleden çok memnunum. Çok daha üzerine koyabiliriz. Bugünkü oyun beni mutlu etti ama bir tarafım da üzgün. 90+6'daki gol bizi yıktı. Bundan sonra nasıl daha iyi olabiliriz ona çalışacağız" dedi.

Takımın yeni kalecisi Felipe hakkında da konuşan teknik adam, "İyi bir kaleci transfer ettiğimizi bugün görmüş olduk" ifadelerini kullandı.