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Spor

Selçuk Şahin Fenerbahçe'ye döndü

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Selçuk Şahin, sosyal medya hesabından sarı lacivertli takımın sportif direktörü Emre Belözoğlu ile olan bir fotoğrafını paylaştı ve yeni görevini duyurdu.

28 Ekim 2020 Çarşamba 20:12 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 20:12
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Fenerbahçe'de uzun dönem forma giyen ve bu sezon başında faal futbolculuk dönemini geride bırakan Selçuk Şahin, sosyal medya hesabından Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu ile olan bir fotoğrafını paylaştı ve yeni görevini duyurdu.

Selçuk Şahin, "Yanyana oynarken çok büyük keyif aldığım, bana göre Türk futbolunun en büyük oyuncusu Emre Belözoğlu ile bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'mizin başarısı için beraber olacağız. İnşallah özlediğimiz şampiyonluklar ve kupalarla dolu bir serüven olur. Tekrardan aileme geri dönmek tarif edilemez bir mutluluk.." ifadelerini kullandı.

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