9 Ağustos 2025 Cumartesi
Spor

Selçuk Şahin, teknik direktörlük kariyerinde ilk maçına çıkıyor

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezonun ilk haftasında yarın Konyaspor ile karşılaşacak. Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Eflatun-sarılılarda Selçuk Şahin de teknik direktörlük kariyerinde ilk sınavına çıkacak.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 10:23
Selçuk Şahin, teknik direktörlük kariyerinde ilk maçına çıkıyor
Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk haftasında ikas Eyüpspor, yarın TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Pendik Stadı'ndaki müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Eyüpspor'da Selçuk Şahin, teknik direktörlük kariyerinde ilk maçına çıkacak.

Süper Lig'de ikinci sezonuna başlayacak İstanbul temsilcisinde yeni transferler Denis Draguş, Serdar Gürler, Kerem Demirbay, Lucas Calegari, Nihad Mujakic, Metehan Altunbaş, Talha Ülvan ve Emir Ortakaya, Selçuk Şahin'in şans vermesi halinde eflatun-sarılı formayı ilk kez giyecek.

