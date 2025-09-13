İSTANBUL 28°C / 20°C
Spor

Selçuk Şahin: Yolumuza devam edeceğiz

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Eyüpspor, kendi evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Eflatun-sarılı ekibin teknik direktörü Selçuk Şahin, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

13 Eylül 2025 Cumartesi 20:38
Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Eyüpspor, kendi evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

Eflatun-sarılı ekibin teknik direktörü Selçuk Şahin, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma hakkında değerlendirme yapan Şahin, "Önce Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Biz oyunun karşılama bölümünde iyi işler yaptık, o anlarda iyi durduk, ilk yarı özellikle fırsat vermedik. Galatasaray mobil bir takım. Top bizdeyken daha iyi oynayabilirdik. Icardi ve İlkay olduğu için biraz baskı gücü düştü Galatasaray'ın. Osimhen, Barış, Lemina baskı gücü daha yüksek. Rakibi yakalamışken böyle topla iyi şeyler yapabilseydik... Özellikle savunma arkasına çok çalıştık. 1-2 pozisyon yakaladık. Doğru pası bulsaydık planladığımız gibi olacaktı her şey. Büyük takımla oynuyoruz sonuçta, hataların çoğunu kullanabiliyor. Çok zor bir 5 hafta geçirdik, zor fikstürdü. Her maç zor bu ligde, maç kazanmak kolay değil. Artık kazanarak yukarılara çıkacak bir Eyüpspor yaratmak istiyoruz. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

  • Trendyol Süper Lig
  • Eyüpspor-Galatasaray
  • Selçuk Şahin açıklama

