Selim Ay'dan Rizespor'a 2 yıllık imza

08 Eylül 2020 Salı 16:43 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 16:55

Çaykur Rizespor, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Selim Ay'ı kadrosuna kattı. Karadeniz kulübü, Konyaspor ile olan anlaşmasını dün fesheden tecrübeli stoperle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil mavili kulübün resmi internet sitesinden Selim Ay'ın transferiyle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz sezon Konyaspor’da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Selim Ay, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Selim Ay’a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz. Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyurulur."

Geçtiğimiz sezonu İttifak Holding Konyaspor'da geçiren Selim Ay, 16'sı Süper Lig olmak üzere toplam 17 maçta görev aldı.