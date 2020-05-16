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Spor

Selim Soydan: 'Maçlar uzun süre seyircisiz oynanırsa...'

Fenerbahçeli eski milli futbolcu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yöneticisi Selim Soydan açıklamalarda bulundu.

DHA16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:56 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:56
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Koronavirüs salgını sebebiyle evden çıkamayan ve herkese 'evde kal' çağrısı yapan Selim Soydan, yaşanan süreç sonrası sporun durumu, sporcuların evlerindeki çalışması ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile ilgili konuştu.

Hayatın ve sporun tadının belli bir süre için değişeceğini dile getiren Selim Soydan, ilerleyen zamanda hayatın normal seyrine geri döneceğini ifade etti.

"FUTBOLCULAR SAHAYA SEYİRCİSİZ ÇIKTIĞINDA ZEVK ALMAZ"

Selim Soydan, mücadelelerin seyircisiz oynanmasının futbolcuları nasıl etkileyeceği yönündeki soruya şöyle cevap verdi: 

"Eğer maçlar uzun müddet böylesine seyircisiz oynanırsa çok büyük ziyan görüyorum. Yani telafisi çok zor olan ziyanlar ortaya çıkar. Hiçbir futbolcu sahaya çıktığında seyircisiz olduğunda hiçbir zevk almaz o işten, imkan yok buna. Cevaplı iştir bu çünkü. Aynı şekilde hakemler de zevk almazlar. Çünkü bunun doğasında seyirci var."

"FUTBOLCULARIN EVLERİNDE YAPTIKLARI ÇALIŞMALAR KISMEN YETERLİ"

Takımların koronavirüs salgını sebebiyle evlerinde yaptıkları çalışmaların kısmen yeterli olacağını dile getiren Selim Soydan, "Ancak futbolcular biliyorsunuz ki genç ve akıllıdırlar. Zaten oynanan bir lige ara verildi. Onun için toparlarlar en kısa zamanda diye tahmin ediyorum" dedi.

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