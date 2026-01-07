İSTANBUL 18°C / 14°C
Spor

Selin Cemal Başdüdükçü, West Ham'a transfer oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı formasını giyen Selin Cemal Başdüdükçü, İngiliz ekibi West Ham United'a transfer oldu.

AA7 Ocak 2026 Çarşamba 22:21 - Güncelleme:
Selin Cemal Başdüdükçü, West Ham'a transfer oldu
A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Selin Cemal Başdüdükçü, İngiltere temsilcisi West Ham United'a transfer oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19 yaşındaki futbolcunun Londra temsilcisiyle 2028'e kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

Londra doğumlu milli oyuncunun ilk profesyonel sözleşmesine imza attığı aktarıldı.

Selin Cemal Başdüdükçü'nün West Ham United'da Türk milli takımın futbolcusu Halle Houssein ile beraber forma giyeceği kaydedilerek, iki isme de başarı dileğinde bulunuldu.

  • Selin Başdüdükçü
  • West Ham United transfer
  • Kadın futbol

