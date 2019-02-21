Semak: Oyuncularım çok iyi oynadılar

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Zenit, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek adını Son 16 Turu'na yazdırdı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rus ekibinin teknik direktörü Sergey Semak, "Sakatlık geçiren arkadaşlar vardı, onlar oyuna katılamadı. Oyuncularım çok iyi oynadılar. Oyunun genelinden memnun değilim ama yinede mutluyum. Özellikle taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Taraftar maç başından maç sonuna kadar takımımızı destekledi” diye konuştu.

Dyzba’nın kötü performans gösterdiğiyle ilgili bir soruya da cevap veren Semak, “Dyzuba’nın zamana ihtiyacı var. Kendisi takımımızın önemli bir parçası” ifadelerini kullandı.

Zenit’in transfer yapıp yapmayacağı ile ilgili soruya ise Semak, “Her şey olabilir. Yeni kişiler olmayacak” cevabını verdi. Zenit'in teknik patronu, Tolgay Arslan ile maç içinde yaşanan gerilimle ilgili olarak ise maç sonu tokalaştıklarını belirtti.

(İHA)