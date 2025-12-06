İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2025 Pazar / 17 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Semedo'dan sakatlığı hakkında açıklama
Spor

Semedo'dan sakatlığı hakkında açıklama

Başakşehir maçında arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan Nelson Semedo, karşılaşma sonrası açıklama yaptı.

HABER MERKEZİ6 Aralık 2025 Cumartesi 23:08 - Güncelleme:
Semedo'dan sakatlığı hakkında açıklama
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe öne geçtiği maçta deplasmanda Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı.

Sarı-Lacivertliler'de Portekizli futbolcu Nelson Semedo 20. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Mücadele sonrasında Nelson Semedo stadyumdan ayrılırken muhabirlerin sorusunu cevapladı.

"Sakatlığında son durum ne?" sorusuna Portekizli sağ bek, "Yarın belli olacak" cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Müsabakanın 17. dakikasında ani atak için topla hareketlenen Semedo, Harit ile girdiği mücadele sonrasında sağ arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı.

Devam edemeyen Semedo'nun yerine 20. dakikada Kerem Aktürkoğlu, oyuna dahil oldu.

  • Nelson Semedo
  • Sakatlık
  • Basaksehir maçı

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.