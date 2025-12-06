Semedo'dan sakatlığı hakkında açıklama

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe öne geçtiği maçta deplasmanda Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı.

Sarı-Lacivertliler'de Portekizli futbolcu Nelson Semedo 20. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Mücadele sonrasında Nelson Semedo stadyumdan ayrılırken muhabirlerin sorusunu cevapladı.

"Sakatlığında son durum ne?" sorusuna Portekizli sağ bek, "Yarın belli olacak" cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Müsabakanın 17. dakikasında ani atak için topla hareketlenen Semedo, Harit ile girdiği mücadele sonrasında sağ arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı.

Devam edemeyen Semedo'nun yerine 20. dakikada Kerem Aktürkoğlu, oyuna dahil oldu.