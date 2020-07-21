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Spor

Semih Erden Karşıyaka'da kaldı

Pınar Karşıyaka, tecrübeli pivotu Semih Erden ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

DHA21 Temmuz 2020 Salı 17:01 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 17:01
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ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, iç transferde durumu belirsiz tek isim olan takım kaptanı Semih Erden'le de yeniden anlaştı. Devam eden kontratında indirim teklif edilen tecrübeli pivotun yeni sözleşmeyi kabul ettiği öğrenildi. İki taraflı çıkış opsiyonlu olarak sözleşmesi süren Semih, 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Kariyerinde NBA'da Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics formalarını da giyen 34 yaşındaki milli basketbolcu, geçen sezon ligde 5.8 sayı, 4.6 ribaund ortalamalarıyla görev yaptı.

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