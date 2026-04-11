  • Semih Güler: Bu kadar basit maç kaybetmek yakışmıyor
Spor

Semih Güler: Bu kadar basit maç kaybetmek yakışmıyor

Kayserispor'un savunma oyuncusu Semih Güler, 4-0 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2026 Cumartesi 22:50 - Güncelleme:
Kayserispor'un savunma oyuncusu Semih Güler, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Güler, "Maça dair konuşacak bir şey yok. İçeride 4 tane yersen, bu ister Fenerbahçe ister Galatasaray olsun, açıklaması yok. İçeride oynuyoruz, 20 bin kişi arkamızda. Bu durumdayken bu kadar basit maç kaybetmek yakışmıyor. Taraftarlarımızdan özür dileyeceğiz ama biliyorum, kabul etmeyecekler. Bunun özrü yok ama özür diliyorum. Önümüzdeki çok önemli 5 maç var. Önümüzdeki 3 maçtan 9 puan almamız lazım. Her hafta onlar kaybetsin, onlar kaybetsin diyoruz, iyi güzel ama biz de kazanmalıyız. Acilen toparlanmamız lazım. Toparlanacağız da... İnşallah önümüzde Gaziantep maçı var, çok önemli, 3 puan alıp ateş hattından çıkmak istiyoruz." dedi.

Semih Güler, "Kızım Defne için çok güzel bir pankart açtılar. Keşke taraftarlarımıza puan hediye edebilseydik." diye konuştu.

