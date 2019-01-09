Semih Kaya, Galatasaray'a önerildi
Galatasaray'a eski futbolcusu Semih Kaya önerildi. Sparta Prag'ta gözden çıkarılan Semih için son kararı teknik direktör Fatih Terim'in vereceği iddia edildi.
Galatasaray'da Serdar Aziz'in ayrılmasından sonra ilk gündem stoper transferi oldu. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılı ekip stoper transferinde büyük mesafe kat etti
Chaves'ten Marcao'nun transferinin açıklanması beklenirken Semih Kaya sürprizi de yaşandı. Sarı-kırmızılı takıma eski futbolcusu Semih Kaya önerildi. Sparta Prag'a 2 milyon Euro karşılığında transfer olan Semih Kaya, Çekya ekibi tarafından gözden çıkartıldı. Sparta Prag, 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Semih'i çok düşük bir bedel karşılığında Galatasaray'a önerdi. Transfer komitesi, Semih için Terim'e danışacak.
(Fotomaç)
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