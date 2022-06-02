Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Galatasaray'da sözleşmesi sona eren futbolculardan biri de Semih Kaya oldu. Gözler 11 Haziran'da yapılacak seçime çevrilirken, Semih Kaya'nın yeni adresi ile ilgili iddialar da devam ediyor.

SEMİH KAYA, KARAGÜMRÜK İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; 31 yaşındaki futbolcu başkanlığını Süleyman Hurma'nın yaptığı Süper Lig ekibi Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı. Semih Kaya'nın Karagümrük'ten resmi imza için ise süre istediği ifade edildi.