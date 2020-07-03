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Spor

Semih Kaya'dan Galatasaray'a mesaj var! ''Kontratım bitiyor..''

Milli futbolcu Semih Kaya yeniden Galatasaray forması giyebilir. 15 Temmuz'da kontratı bitecek oyuncu Galatasaray'a menajeri ile mesaj yolladı.

03 Temmuz 2020 Cuma 19:00 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 19:00
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Galatasaray bu sezon stoperde istikrarı yakalayamadı. Sarı-kırmızılılar bu bölgede yaşanan sakatlıklar nedeniyle stoperde orta saha rotasyonunu kullandı. Yönetim önümüzdeki sezon aynı sıkıntıları yaşamamak için savunma rotasyonunu genişletmeyi planlıyor. Yabancı sayısındaki değişiklik ihtimali de düşünüldüğünde sarı-kırmızılılar için ön plana çıkan isimlerden biri de Semih Kaya. 

KONTRATI SONA ERİYOR

Menajer Güde Fazıl Özdemir, NTV’ye Semih Kaya’nın Galatasaray’a transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu ve "Semih Kaya’nın Sparta Prag ile olan kontratı 15 Temmuz’da bitecek. Galatasaray ile henüz bir görüşmemiz olmadı ama Galatasaray Semih’in evi ve yetiştiği kulübü eğer bir teklif gelirse Semih bunu değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

2006 yılında Galatasaray altyapısına katılan Semih Kaya, daha önce sarı-kırmızılı forma ile 6 buçuk sezon geçirdi ve 209 resmi maça çıktı.

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