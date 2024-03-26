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Spor

Semih Kılıçsoy, Avrupalı gözlemcileri büyüledi

Beşiktaş'taki performansıyla büyük beğeni toplayan genç golcü Semih Kılıçsoy, Avrupa'dan gelen gözlemcileri adeta büyüledi.

Fanatik26 Mart 2024 Salı 11:17 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy, Avrupalı gözlemcileri büyüledi
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İki Avrupa devinin gözlemcileri, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin yıldızlarından Ferdi Kadıoğlu'nu takip etmek için Türkiye'ye geldi. Gözlemcilerin diğer maçları izlerken Beşiktaş'ın golcüsü Semih Kılıçsoy'dan çok etkilendikleri öğrenildi.

Siyah-Beyazlı formayla bu sezon önemli bir çıkışa imza atan Semih Kılıçsoy, 17 lig mücadelesinde 9 gol ve 2 asistle 11 sayıya katkı yapmıştı. Kendisine verilen önemli fırsatı iyi şekilde değerlendiren 18 yaşındaki golcü, Avrupa transfer piyasasının da takibinde olmaya devam ediyor.

İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Lig 1 gibi Avrupa'nın 5 büyük liginden ilgi çeken Semih'le ilgili olarak son bir gerçek ortaya çıktı.

FERDİ İÇİN GELMİŞLERDİ...

Milli ara öncesinde Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nu yakın takibe alan Arsenal ve Napoli izleme ekiplerinin, Beşiktaş'ın genç yıldızını da Galatasaray ve Antalya maçlarında tribünden takip ettiği ortaya çıktı.

Başarılı oyuncuyu listelerine ekleyen kulüpler arasına bu 2 takım da eklenirken sezon sonunda yetenekli isim için büyük bir yarışın olması bekleniyor.

GOLLERE DEVAM EDİYOR...

A Milli Takım'a davet alıp sonrasında Ümit Milli Takım'a geçiş yapan oyuncu, gollerine Kırmızı-Beyazlı formayla devam ederek başarısını sürdürmeye devam ederken transfer piyasasının dikkatini çekmeyi de sürdürüyor.

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