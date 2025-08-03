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Spor

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'a veda etti

Satın alma opsiyonuyla Serie A ekibi Cagliari'ye kiralanan milli futbolcu Semih Kılıçsoy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a veda etti.

AA3 Ağustos 2025 Pazar 15:11 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'a veda etti
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Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari'ye kiralanan milli futbolcu Semih Kılıçsoy, veda mesajı yayımladı.

19 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"10 yaşında kapısından girdiğim, bana aile olan Beşiktaş'a bugün veda ediyorum. Her zaman taraftarımızın önünde oynamayı, onların benim adımı haykırdığı goller atmayı hayal ettim ve bunu da yaşadım. Şimdi benim için ayrılık zamanı... İki taraf için de hayırlı olmasını umuyorum. Beşiktaş'ımıza başarılı bir sezon dilerim."

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