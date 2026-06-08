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Spor

Semih Kılıçsoy geri döndü! Gözünü yeni sezona dikti

Geçtiğimiz sezonu Cagliari'de kiralık olarak geçiren Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'a geri döndü. Genç futbolcunun yeni sezonda daha fazla forma şansı bularak yeniden düzenli bir performans sergilemeyi hedefliyor.

HABER MERKEZİ8 Haziran 2026 Pazartesi 18:26 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy geri döndü! Gözünü yeni sezona dikti
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde gözler Semih Kılıçsoy'a çevrildi. Geçen sezonu İtalya Ligi ekiplerinden Cagliari'de kiralık olarak geçiren genç santrfor, siyah beyazlı takıma geri döndü.

İtalyan kulübü, 20 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Cagliari formasıyla 25 karşılaşmada görev yapan Semih Kılıçsoy, 4 kez fileleri havalandırdı.

TRT Spor'un haberine göre; İtalya'da önemli bir deneyim kazanan milli futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Serie A'da güçlü savunmalara karşı mücadele eden Semih Kılıçsoy'un özellikle fiziksel ve taktiksel açıdan gelişim gösterdiği belirtiliyor. 20 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ta yeniden kendisini kanıtlamak istediği öğrenildi.

Siyah beyazlı formayla çıkış yaptığı dönemde Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Semih, yeni sezonda daha fazla sorumluluk alabileceğine inanıyor.

Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, düzenli forma şansı bularak yeniden yükselişe geçmek istiyor.

İtalya'da geçirdiği süreçte dil konusunda da önemli ilerleme kaydeden Semih Kılıçsoy, teknik direktör Vincenzo Italiano ile iletişim konusunda daha avantajlı olacak.

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