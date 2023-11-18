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Spor

Semih Kılıçsoy şov yaptı, milliler galibiyet uzandı

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda Türkiye, sahasında Belarus'u ağırladı. Semih Kılıçsoy'un 2 gol attığı maçı genç milliler 3-1 kazandı.

18 Kasım 2023 Cumartesi 18:18 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy şov yaptı, milliler galibiyet uzandı
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UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu ikinci maçında Türkiye, Belarus ile karşılaştı.

Emirhan Sport Center Stadium'da oynanan maçı Türkiye U19 1 kazandı. Milli takıma galibiyeti getiren golleri 18 ve 33. dakikalarda Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy kaydetti. Belarus'un tek golünü 44. dakikada Martynow attı.

Türkiye bu sonuçla grupta 2'de 2 yaptı. Belarus ise ilk mağlubiyetini aldı.

Milliler son maçta Yunanistan ile karşılaşacak. Belarus ise Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

13 grupta ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi üçüncü takımla birlikte sıralamada birinci sırada bulunan Portekiz, 2024 bahar aylarında Elit Tur'da yer alacak.

  • u19 türkiye
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  • semih kılıçsoy

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