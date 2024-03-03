Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun'dan derbi öncesi açıklama!

Beşiktaş'ın golcü isimleri Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy, Galatasaray derbisi öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Semih Kılıçsoy, "Biraz heyecanlıyım ve sabırsızlanıyorum. TV'den stattan çok derbi izledim. Şimdi sahada olacağım. Çok heyecanlıyım. Pazar günü bizim için inşallah mutlu bir akşam olacak." dedi.

Semih Kılıçsoy ayrıca, "Cenk Tosun ile aynı anda oynamak mutlu ediyor beni. Onu sürekli izliyorum. Bana her anlamda çok yardımcı oluyor. Benim için büyük bir ağabey. Unutamadığım maç iç sahadaki 3-0'lık maçtı. O maç 5-6 olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "Semih ile sahada oynamak güzel bir duygu. Semih'te kendimi görüyorum. Ben de hırslı ve başarıya açtım. Bizim aramızda sorun olamaz. Ben onun ağabeyiyim. İnşallah bizi her zaman gururlandırır." dedi.

Cenk Tosun ayrıca, "Sergen attı, şampiyonluk geldi maçını hiç unutmuyorum. Mutluluktan ağlamıştı o zaman. Derbinin ne kadar önemli olduğu biliniyor. Biz Türkler bunun bilincindeyiz. Yabancı futbolculara da derbinin önemini aşılamak için konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Semih ve Arda Güler için konuşan tecrübeli oyuncu, "Semih ve Arda Güler çok önemli genç oyuncular. İkisi de çok iyi yolda. İkisi de çok yetenekli ve rekor kırabilecek futbolcular. Yavaş yavaş milli takıma çok yetenekli gençler geliyor. Bunlar inşallah bizi çok iyi yerlere taşıyacak." şeklinde konuştu.

Galatasaray'a karşı Tüpraş Stadı'nda kaybetmediklerini söyleyen Cenk Tosun, "Debi atmosferi ayrı oluyor. Güzel bir heyecan oluyor. Derbiye çıkmak çok güzel bir duygu. Derbide oynamak güzel bir duygu. Fenerbahçe, Trabzonspor maçları özel maçlar. Henüz Galatasaray'a karşı derbi kaybetmedik yeni statta. İnşallah devam eder bu." dedi.