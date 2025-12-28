İSTANBUL 7°C / 1°C
Spor

Semih Kılıçsoy'a hocasından övgü: Çok büyük bir yetenek

Cagliari Teknik Direktörü Vincenzo Pisacane, son haftalardaki performansıyla dikkat çeken milli futbolcu Semih Kılıçsoy için övgü dolu ifadeler kullandı. İtalyan teknik adam, genç forvetin çok büyük bir yetenek olduğunu ve gelişiminden memnun olduklarını söyledi.

28 Aralık 2025 Pazar 00:12
ABONE OL

Beşiktaş'tan Serie A kulübü Cagliari'ye kiralık gönderilen Semih Kılıçsoy, son haftalardaki performansıyla göz dolduruyor.

Genç forvet son olarak, Cagliari'nin Torino ile karşılaştığı maçta attığı muhteşem golle takımına galibiyeti getirdi.

Torino maçının ardından Cagliari Teknik Direktörü Vincenzo Pisacane, milli forvetin performansı hakkında konuştu.

"ÇOK BÜYÜK BİR YETENEK"

Vincenzo Pisacane,"Elimde çok büyük bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Antrenmanlarda dar alanlarda yaptıkları adeta sirk gösterisi gibi" dedi.

İtalyan hoca, "Elbette maç atmosferi farklı. Uyum ve taktik anlamda bazı zorluklar yaşadı. Unutmamak gerekir ki Türkiye Ligi'nden geliyor; orada takımı maçların yüzde 80'inde yüzde 80 topa sahip oluyor.

Biz onu bekledik, koruduk, kolladık. Kolay olmadı çünkü futbol anlamında bambaşka bir dünyadan geliyor. Hepimiz onun adına mutluyuz. Bu anı ne kadar beklediğini biliyoruz ve bunu sonuna kadar hak etti." şeklinde konuşarak Semih Kılıçsoy'a güvendiğini belirtti.

SEZON PERFORMANSI

Semih Kılıçsoy, Cagliari formasıyla 11 maçta süre alırken 2 de gol attı.

