Beşiktaş'tan Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy, İtalya'dan Corriere dello Sport'a geniş çaplı bir röportaj verdi. İşte Semih Kılıçsoy'un sözleri...

CAGLIARI TERCİHİ

Cagliari ile ilgili ilk izleniminin en başından beri olumlu olduğunu söyleyen Semih Kılıçsoy, "Özellikle de teknik direktör ve başkanla. Bu fark oluşturdu ve benim için doğru bir deneyim olacağını biliyordum." dedi.

TEKNİK DİREKTÖRÜ

Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane ile beraber çalışmanın kendisini motive ettiğini aktaran genç oyuncu, "Bana karşı her zaman çok açık davrandı, net konuşuyor. Bana çok fazla tavsiye veriyor. Neredeyse ağabeyim gibi, değerli bir rehber." ifadelerini kullandı.

JUVE MAÇI, KENAN YILDIZ

Kenan Yıldız ile iyi bir ilişkisi olduğunu belirten Semih, "Juventus maçından sonra konuştuk ama alay yoktu! Maç ve İtalya'daki yaşam hakkında konuştuk. Birbirimizi yılladır tanıyoruz ve sık sık konuşuyoruz. İyi bir ilişkimiz var." şeklinde konuştu.

"İYİ ANILARIM YOK"

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un kendisini sol kanatta oynattığı dönem hatırlatılması üzerine milli oyuncu, "Birçok nedenden dolayı benim için zor bir dönemdi ama role de uyum sağladım. Gelen her antrenör her şeyi değiştirdi, karmaşık bir sezondu. O dönemle ilgili iyi anılarım yok." diye aktardı.

MİLLİ TAKIM

Milli takım hedefiyle ilgili net ifadeler kullanan Semih, "Milli takım benim hedefim. Orada yer almaya ve referans noktası olmaya çalışmak istiyorum. Dünya Kupası'na gideceğiz Bunu başaracağız! İtalya için de olumlu düşünüyorum. Birkaç yıl önce Bologna'da, A Milli Takım'daki ilk maçımda onlarla karşılaştım. Evet, İtalya kesinlikle benim kaderimdi." dedi.

CAGLIARI PERFORMANSI

Cagliari forması altında 15 maçta süre bulan 20 yaşındaki genç futbolcu, 2 kez ağları havalandırdı.