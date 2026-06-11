Semih Kılıçsoy'dan Cagliari'ye veda

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan İtalya'nın Cagliari takımına kiralık olarak giden Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Semih Kılıçsoy'un yayınladığı veda mesajı:

"Cagliari'de geçirdiğim bu sezon benim için çok değerliydi. Bu şehri, bu kulübü ve bana gösterilen desteği her zaman güzel duygularla hatırlayacağım. Her şey için teşekkürler."

BU SEZON SEMİH KILIÇSOY

20 yaşındaki forvet Semih Kılıçsoy, bu sezon Cagliari'de 13'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 25 maçta forma giydi.

Semih Kılıçsoy, Cagliari ile süre aldığı 25 maçta takımına 4 gollük katkı sağladı.