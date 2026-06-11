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Spor

Semih Kılıçsoy'dan Cagliari'ye veda

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Cagliari'de geçiren Semih Kılıçsoy, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla İtalyan ekibine veda etti. Genç futbolcu, kulübe ve taraftarlara destekleri için teşekkür etti.

HABER MERKEZİ11 Haziran 2026 Perşembe 21:05 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy'dan Cagliari'ye veda
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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan İtalya'nın Cagliari takımına kiralık olarak giden Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Semih Kılıçsoy'un yayınladığı veda mesajı:

"Cagliari'de geçirdiğim bu sezon benim için çok değerliydi. Bu şehri, bu kulübü ve bana gösterilen desteği her zaman güzel duygularla hatırlayacağım. Her şey için teşekkürler."

BU SEZON SEMİH KILIÇSOY

20 yaşındaki forvet Semih Kılıçsoy, bu sezon Cagliari'de 13'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 25 maçta forma giydi.

Semih Kılıçsoy, Cagliari ile süre aldığı 25 maçta takımına 4 gollük katkı sağladı.

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