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Spor

Semih Kılıçsoy'dan müjdeli haber geldi

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Semih Kılıçsoy rahatsızlığını atlattı ve takımla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına katıldı.

Fanatik22 Nisan 2024 Pazartesi 10:21 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy'dan müjdeli haber geldi
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Beşiktaş'ta oynanacak kritik Ankaragücü karşılaşması öncesinde gündemin ana konularının başında Semih Kılıçsoy'un durumu yer alıyordu.

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Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, minyatür kale maç ve ardından oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenmana sakatlığını atlatan genç yıldız Semih Kılıçsoy da katıldı. Semih'in Ankaragücü maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını, salı günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.

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