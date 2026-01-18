Semih Kılıçsoy'lu Cagliari, Kenan Yıldız'lı Juventus'u mağlup etti

Serie A'nın 21. haftasında Semih Kılıçsoy'lu Cagliari, Kenan Yıldız'lu Juventus'u konuk etti.

Unipol Domus Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz geçti. İkinci yarıda ev sahibi ekip, Mazitelli'nin 65. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Cagliari, 5,5 yıl sonra Juventus'u yenmeyi başardı. İtalyan ekibi puanını 22 yaptı. Juventus ise 39 puanda kaldı ve lider Inter'in 10 puan gerisine düştü.

Maça ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 54. dakikada yerini Borrelli'ye bıraktı.

Juventus'ta Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.