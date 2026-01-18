İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2026 Pazar / 30 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Semih Kılıçsoy'lu Cagliari, Kenan Yıldız'lı Juventus'u mağlup etti
Spor

Semih Kılıçsoy'lu Cagliari, Kenan Yıldız'lı Juventus'u mağlup etti

Serie A'da Cagliari, sahasında Juventus'u 1-0 mağlup ederek 5,5 yıl sonra rakibini yenmeyi başardı. Semih Kılıçsoy ve Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başladığı karşılaşmada galibiyeti Mazitelli'nin golü getirdi.

HABER MERKEZİ18 Ocak 2026 Pazar 00:50 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy'lu Cagliari, Kenan Yıldız'lı Juventus'u mağlup etti
ABONE OL

Serie A'nın 21. haftasında Semih Kılıçsoy'lu Cagliari, Kenan Yıldız'lu Juventus'u konuk etti.

Unipol Domus Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz geçti. İkinci yarıda ev sahibi ekip, Mazitelli'nin 65. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Cagliari, 5,5 yıl sonra Juventus'u yenmeyi başardı. İtalyan ekibi puanını 22 yaptı. Juventus ise 39 puanda kaldı ve lider Inter'in 10 puan gerisine düştü.

Maça ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 54. dakikada yerini Borrelli'ye bıraktı.

Juventus'ta Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.

  • Cagliari Juventus
  • Serie A
  • kenan yıldız
  • semih kılıçsoy

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.