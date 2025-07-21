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Spor

Semih Kılıçsoy'u duyurdular! İtalyan ekibi peşine düştü

Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy için İtalyan basınından transfer iddiası geldi. Haberde milli futbolcu ile Serie A ekiplerinden Cagliari'nin ilgilendiği bilgisine yer verildi.

Haber Merkezi21 Temmuz 2025 Pazartesi 20:57 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy'u duyurdular! İtalyan ekibi peşine düştü
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İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy'a talip oldu.

Sky Italia'nın haberine göre; İtalyan kulübü, 19 yaşındaki golcü oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Cagliari'nin önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı kulüple resmi temas kurması bekleniyor. Ancak Beşiktaş cephesi, Semih Kılıçsoy'u gelecek planlamasında önemli bir parça olarak görüyor ve genç oyuncunun gelişimini kulüp bünyesinde sürdürmesinden yana.

Semih Kılıçsoy'un geleceği, önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 46 maçta forma giyen Semih Kılıçsoy 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Siyah beyazlılarla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak belirlendi.

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