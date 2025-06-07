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Spor

Semih Kılıçsoy'u istiyorlar! İşte Beşiktaş'a gelen teklif...

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Hollanda ekiplerinden Utrecht, 19 yaşındaki golcü için siyah-beyazlılara teklifte bulundu. İşte detaylar...

Haber Merkezi7 Haziran 2025 Cumartesi 17:08 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy'u istiyorlar! İşte Beşiktaş'a gelen teklif...
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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için hareketli saatler yaşanıyor.

KİRALAMA TEKLİFİ GELDİ

Hollanda ekiplerinden Utrecht, Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy'u opsiyonlu kiralamak için teklifte bulundu.

Beşiktaş ise satın alma opsiyonu ile göndermek istemiyor, oyuncunun oynayıp tecrübe kazanıp siyah-beyazlılara geri dönmesini istiyor.

Semih Kılıçsoy'un transferi için görüşmeler sürüyor.

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla bu sezon toplam 45 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 19'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 2082 dakika sahada kalan 19 yaşındaki golcü, 4 gol ve 6 asistle skora etki etti.

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