Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için hareketli saatler yaşanıyor.

KİRALAMA TEKLİFİ GELDİ

Hollanda ekiplerinden Utrecht, Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy'u opsiyonlu kiralamak için teklifte bulundu.

Beşiktaş ise satın alma opsiyonu ile göndermek istemiyor, oyuncunun oynayıp tecrübe kazanıp siyah-beyazlılara geri dönmesini istiyor.

Semih Kılıçsoy'un transferi için görüşmeler sürüyor.

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla bu sezon toplam 45 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 19'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 2082 dakika sahada kalan 19 yaşındaki golcü, 4 gol ve 6 asistle skora etki etti.