Semih Kılıçsoy'un menajeri Federico Pastorello, genç futbolcunun kariyer süreci ve Cagliari'ye uzanan yolculuğuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ONA YENİ 'ARDA GÜLER' DİYORLARDI"

Semih'in attığı gollerin büyük bir yeteneğin göstergesi olduğunu vurgulayan Pastorello, genç oyuncunun çok erken yaşta ağır beklentilerle karşı karşıya kaldığını söyledi. Deneyimli menajer, "Attığı goller Semih'in büyük yeteneğinin kanıtı. İki yıl önce Türkiye'de, henüz 18 yaşındayken 12 gol atmıştı. Ona 'yeni Arda Güler' diyorlardı çünkü Real Madrid gibi bir kulübe gidecek bir sonraki isim olarak görülüyordu" ifadelerini kullandı.

"YÜZLEŞMEK ZORUNDA KALDI"

Bu sürecin genç oyuncu üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu belirten Pastorello, Beşiktaş'taki döneme de değindi. Pastorello, "Genç yaşta beklentilerin ağırlığıyla güçlü bir şekilde yüzleşmek zorunda kaldı. Beşiktaş, tecrübeli oyuncuları tercih etti ve geçen sezon çok az gol attı" dedi.

"FIRSATLARI İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEYİ BAŞARDI"

Semih Kılıçsoy'un Cagliari'de daha sakin bir ortam bulduğunu vurgulayan Pastorello, "Cagliari'de sakin ve aile ortamı var. Etrafı ona yardım etmeye hazır insanlarla çevrili. Henüz hiçbir şey kazanılmış değil ama beklemeyi ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeyi başardı" sözleriyle genç oyuncunun yeniden yükselişe geçtiğini ifade etti.

"SEMİH'İ TÜRKİYE DIŞINA ÇIKARMAMIZIN NEDENİ..."

Federico Pastorello, Semih'in yurt dışına çıkış sürecinin perde arkasını da paylaştı. Menajer, Türkiye'deki baskının belirleyici olduğunu belirterek şunları söyledi: "Semih'i yurt dışına çıkarmamızın nedeni Türkiye'de kendisine yönelik baskının oldukça artmış olmasıydı. Beşiktaş, bu yaşta bir oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamaya taraftar tepkisinden çekindiği için pek sıcak bakmıyordu."

"TARAFTARA KARŞI KENDİNİ KURTARDI"

Zorlu görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığını dile getiren Pastorello, "Çetin müzakereler sonucu satın alma opsiyonu 12 milyon euro gibi ağır bir meblağ oldu. Beşiktaş, bu madde sayesinde taraftara karşı kendini kurtardı. Semih de nihayet, baskı ve beklentilerden uzakta yeniden parlamaya başladı" ifadelerini kullandı.