İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2024 Cuma / 15 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2476
  • EURO
    37,1686
  • ALTIN
    2977.53
  • BIST100
    9002.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Semih Kılıçsoy'un önünde iki yol var! Juventus mu Milan mı
Spor

Semih Kılıçsoy'un önünde iki yol var! Juventus mu Milan mı

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, iki İtalyan devi Milan Ve Juventus'un radarına girmeyi başardı. Performansıyla dikkat çeken 2005 doğumlu futbolcu İtalyan basını tarafından mercek altına alındı. İşte detaylar...

Akşam18 Ekim 2024 Cuma 09:14 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy'un önünde iki yol var! Juventus mu Milan mı
ABONE OL

İtalyan basını, Juventus ve Milan'ın radarında olan Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'u detaylı bir şekilde analiz etti: "Semih, Tuttosport'un düzenlediği 2024 Golden Boy (Altın Çocuk) adayları arasında yer aldı. Immobile'nin gelişine rağmen genç yetenek, takım içinde kendisine yer açmak için tüm gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. Kılıçsoy, kesinlikle Juventus'un geleceğinde yer almalı. İki mücadelede etkili olan Semih, ceza sahası içerisinde de iyi fırsatlar yakalayabiliyor. Üst düzey top kontrolü olan forvet, mükemmel pozisyon alma becerisine de sahip."

2005 doğumlu santrfor, sıklıkla sol kanat pozisyonunda yer alıyor. Ancak Semih, gerekirse sağ kanatta veya forvet olarak da oynayabiliyor. Bu sezon oynadığı 10 resmi maçta sadece 425 dakika sahada kalabildi. Bu maçların sadece 4'ünde ilk 11'de yer aldı. Şu anda piyasa değeri 15 milyon euro olan Semih, takımının en değerli ikinci, Türkiye'nin ise dokuzuncu en değerli futbolcusu durumunda. Başarılı oyuncunun siyah beyazlı kulüp ile olan sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayında sona eriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.