İtalyan basını, Juventus ve Milan'ın radarında olan Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'u detaylı bir şekilde analiz etti: "Semih, Tuttosport'un düzenlediği 2024 Golden Boy (Altın Çocuk) adayları arasında yer aldı. Immobile'nin gelişine rağmen genç yetenek, takım içinde kendisine yer açmak için tüm gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. Kılıçsoy, kesinlikle Juventus'un geleceğinde yer almalı. İki mücadelede etkili olan Semih, ceza sahası içerisinde de iyi fırsatlar yakalayabiliyor. Üst düzey top kontrolü olan forvet, mükemmel pozisyon alma becerisine de sahip."

2005 doğumlu santrfor, sıklıkla sol kanat pozisyonunda yer alıyor. Ancak Semih, gerekirse sağ kanatta veya forvet olarak da oynayabiliyor. Bu sezon oynadığı 10 resmi maçta sadece 425 dakika sahada kalabildi. Bu maçların sadece 4'ünde ilk 11'de yer aldı. Şu anda piyasa değeri 15 milyon euro olan Semih, takımının en değerli ikinci, Türkiye'nin ise dokuzuncu en değerli futbolcusu durumunda. Başarılı oyuncunun siyah beyazlı kulüp ile olan sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayında sona eriyor.