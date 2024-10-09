Süper Kupa'da son şampiyon G.Saray'ı 5-0 yenip Süper Lig'e de Samsun, Antalya ve Sivas galibiyetleriyle başlayan Beşiktaş'ta Trabzonspor beraberliğinden beri işler iyi gitmiyor...

Semih Kılıçsoy'un ilk 11'den kesildiği Sivas maçından beri Rafa, skor katkısı veremiyor. Immobile ise Sivas, Trabzon, Eyüp, Ajax, Kayseri, Frankfurt ve G.Antep maçlarında 4'ü penaltıdan olmak üzere 5 gol attı. İtalyan golcünün Eyüp'e attığı penaltıyı ise oyuna son dilimde giren genç Semih kazandırdı... Giovanni van Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy yerine tercih ettiği yeni transfer Joao Mario ise 7 maçta 505 dakika sahada kalıp 1 asist yaptı. Geçen sene 35 maçta 12 gol ve 3 asist yapan Semih ise bu sezon 10 maçta 425 dakika süre alıp 3 asistlik skor katkısı sağladı...